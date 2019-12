Il Pd di Anzio: la Giannino ha votato contro un bilancio privo di ogni prospettiva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un due tre…stelle cadenti

La maggioranza di centrodestra a guida leghista approva il bilancio, ma il Consigliere Maranesi, senza spiegazioni nella massima assise cittadina, non partecipa al voto; dopo i tanti cambi di partito a cui stiamo assistendo all’interno della maggioranza, ci domandiamo e chiediamo: cosa altro bolle in pentola?…La maggioranza di centrodestra a guida leghista approva il bilancio, ma qualsiasi legittima proposta o osservazione che viene dalle opposizioni per il Sindaco De Angelis equivale a lesa maestà: non esiste confronto o dialogo, il primo cittadino è allergico, o meglio, non è più in grado di reggere alcun dialogo democratico, ormai il massimo delle sue capacità è “buttarla in caciara”. La maggioranza di centrodestra a guida leghista approva il bilancio, ma rileviamo l’inutilità della Presidente del Consiglio Comunale, Piccolo, incapace di difendere ed onorare il ruolo che le spetta dal momento che è il Sindaco a decidere chi e quando deve parlare.

Un clima umiliante per chi dovrebbe rappresentare le istituzioni. Il Partito Democratico di Anzio, in modo coerente ed univoco con la Consigliera Capogruppo Dott.ssa Giannino, ha votato contro un bilancio privo di ogni prospettiva programmatica e gestionale con una Giunta che richiede ai cittadini onesti tasse già pagate, fatto da noi già preannunciato e sul quale torniamo a chiedere chiarezza. Questa Amministrazione pensa di brillare quando invece è solo una stella (de)cadente…le Persone di Anzio sono già pronte con il loro desiderio di cambiamento ed il Partito Democratico di Anzio è con loro.

Partito Democratico di Anzio