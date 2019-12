Nettuno, tutto pronto per l’evento gratuito di Capodanno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tutto pronto per il grande evento gratuito per la notte di Capodanno che si terrà

a partire dalle 22 00

di oggi in Piazza Cesare Battisti. Questa mattina si è tenuta la commissione Pubblico Spettacolo, ultimo atto burocratico dello spettacolo che vedrà alternarsi sul palco nettunese il comico Alessandro Serra (Colorado Caffè e Zelig) e Roberto Icaro con la sua apprezzatissima Cover Band di

Renato Zero

che allieteranno i cittadini e i turisti fino

alle 3 di notte

accogliendo tutti insieme l’arrivo del 2020. I grandi eventi proseguiranno poi nel nuovo anno. Il giorno di Capodanno

alle 17

, sempre in Piazza Battisti, la magica atmosfera del Gospel con l’esibizione di Joyce Taylor accompagnata dal Coro Italian Singer. Gli appuntamenti non finiscono qui.

Il 2 gennaio

, ancora in piazza Battisti, dalle 17 protagonista sarà la musica italiana con la Tribute Band di

Luciano Ligabue

, mentre

il 3 gennaio

si balla, sempre

a partire dalle 17

, con il Tributo Ufficiale ad una delle Rock Band più amate di sempre.

Un ultimo dell’anno ed un inizio 2020 all’insegna della musica e del divertimento, ma anche della sicurezza. Per le giornate del 31 dicembre 2019 e del

1 gennaio 2020

, il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artefici pirotecnici per la tutela della pubblica incolumità. Sarà, inoltre, vietata l’introduzione e l’utilizzo di spray urticanti e la vendita di bevande per asporto in bottiglie di vetro per la tutela della sicurezza urbana. Con l’occasione il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola e tutta l’Amministrazione comunale augurano un sereno 2020 a tutta la cittadinanza.