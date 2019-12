Ardea, la polizia locale sequestra oltre 7000 euro di giochi pirotecnici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Polizia Locale di Ardea, guidata dal comandante Sergio Ierace sta procedendo in queste ore al sequestro di giochi pirotecnici illecitamente venduti. Un’azione di contrasto alla vendita sul territorio in forma ambulante, in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco n. 41 emessa a tutela della cittadinanza, nonché in esecuzione di quanto previsto in merito dal TULPS e dal Codice Penale. Il primo sequestro operato è di oltre 1500 pezzi, per un incasso di circa 7000 euro nel caso fosse riuscita la vendita al dettaglio interrotta dai caschi bianchi bianchi di Ardea.