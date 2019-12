Vincenzo Capua al capodanno su RAI UNO!

Anche quest’anno, Vincenzo Capua, voce familiare per gli ascoltatori di Radio Italia Anni 60 e cantante tra i più apprezzati del panorama nostrano giovanile, sarà tra gli artisti che si esibiranno nella notte del capodanno di Rai 1 , “L’anno che verrá “ , in diretta da Potenza, cantando il suo singolo “Il cielo resterà blù“, una canzone melodica già entrata da tempo nella classifica dei brani più scaricati online.

Condurrà la serata Amadeus, confermato alla guida del programma per il quinto anno consecutivo.

Un cast ricco di artisti straordinari attenderà i telespettatori che saranno sintonizzati in video, tra cui Albano e Romina, Gli Stadio, Gigi D’Alessio, The Kolors, Benji e Fede, Marco Masini, Riccardo Fogli, Alberto Urso, Rocco Hunt ed Arisa.

Una grande festa di musica e spettacolo per accogliere al meglio l’arrivo del nuovo anno, l’anno che verrà!

Auguriamo un fantastico 2020 a tutti: che siano 365 giorni di Pace e Serenità. Se ci aggiungiamo la ciliegina della Musica, sarà un inizio fantastico.

Tutti sintonizzati su Rai UNO, per una lunghissima notte all together.

Lisa Bernardini