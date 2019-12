Nettuno, il clochard “Peppe Ciavatta” è stato interdetto e verrà ricoverato - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, il clochard chiamato “Peppe Ciavatta” che da anni vive per le strade di Anzio e Nettuno è stato interdetto. Un giudice proprio in questi giorni, ha deciso di affidare le sorti del noto senza tetto ad un tutore legale, perché ritenuto incapace di intendere e volere. Una decisione che favorirà di certo il suo ricovero molto probabilmente con trattamento TSO, presso una struttura adeguata mettendo a tacere una volta per tutte i cittadini indignati della sua presenza notturna al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. L’ospedale è un punto di ricovero invernale per “Peppe” che lo protegge dalle temperature gelide, mentre solitamente l’estate è facile vederlo dormire in strada sotto le stelle. È questa a quanto sembra l’unica soluzione ritenuta valida per poterlo aiutare: “Togliendo dalla strada chi della strada ha fatto la sua vita.”