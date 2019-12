Apertura sede a Nettuno della Camera di Mediazione Nazionale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ operativa a Nettuno dal 18 novembre 2019 la Camera di Mediazione Nazionale presente con la sua sede in Via Romana 47/G (Galleria Lumaca) presso PROMO CIVITAS – Referente Avv. Beatrice Guerrini. La Camera di Mediazione Nazionale (645 srl) è un ente privato, abilitato dal Ministero della Giustizia a svolgere il procedimento di mediazione, che offre ai cittadini ed alle aziende le migliori professionalità qualificate nella risoluzione veloce ed economica delle controversie civili e commerciali.Iscritto presso il Registro degli Organismi di Mediazione predisposto dal Ministero della Giustizia al n. 341, la Camera di Mediazione Nazionale è un network presente in tutta Italia che riunisce esperti nell’applicazione delle tecniche alternative di risoluzione dei conflitti (commercialisti, avvocati, professori universitari, ricercatori, ecc.) e promuove la diffusione della cultura negoziale e l’applicazione delle sue tecniche nella risoluzione delle controversie.La Camera di Mediazione Nazionale è vigilata dal Ministero della giustizia ed eroga i propri servizi nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui si è dotata, approvato dal Ministero della giustizia. La mediazione è attività svolta da un soggetto terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione ha come obiettivo la ricerca di una risoluzione veloce ed economica per le parti in controversia e la riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale.

La mediazione può essere:

• facoltativa, e cioè scelta dalle parti;

• demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;

• obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione (condizione di procedibilità).

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia relativa a:

• diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)

• divisione

• successioni ereditarie

• patti di famiglia

• locazione

• comodato

• affitto di aziende

• risarcimento danni da responsabilità medica

• diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

• contratti assicurativi, bancari e finanziari e condominiali

• Avviare una Mediazione è semplicissimo , è sufficiente rivolgersi all’organismo di Mediazione, fissare il primo incontro e verificare l’iter da seguire secondo la normativa vigente.

PROMO CIVITAS amplia il suo impegno nella mediazione, quale strumento innovativo ed efficace nella gestione e soluzione dei conflitti, e organizza un incontro dal titolo :

La Mediazione civile: novità normative ed efficacia giuridica dall’entrata in vigore della riforma del 21 marzo 2011.

attività formativa riconosciuta dal COA del Tribunale di Velletri con n.3 crediti formativi

in data 10 gennaio 2020 ore 16.00 presso la sede in

Via Romana, 47G (Galleria Lumaca ) – 00048 Nettuno

tel 069806626-fax 1782743297

email: nettuno@cameradimediazionenazionale.it

email: promocivitas@gmail.com

https://nettuno.cameradimediazionenazionale.it