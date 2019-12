Anzio, chiude la storica libreria di via Aldobrandini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, chiude la storica libreria “Italiana” del centro storico in via Aldobrandini.

Il post Fb della proprietaria:

“Qualcuno mi ha consigliato di scrivere qualche parola, sinceramente non viene fuori in modo semplice. In tanti sono venuti a chiedermi se fosse vero e in tanti mi hanno chiesto perché. Sì è vero, dal prossimo anno la nostra libreria non ci sarà più. I perché sono tanti e forse, ragionandoci su e facendo qualche analisi più approfondita, qualcuno di questi perché lo conoscete già. Ci teniamo a salutare tutti quelli che negli anni hanno scelto di venire da noi, anche solo per dare un’occhiata. Un saluto ancora più affettuoso a chi ci ha scelto sempre, nonostante Amazon nonostante i supermercati, nonostante non fosse sempre conveniente, persone che ci hanno voluto bene e noi a loro.

Vi lascio una riflessione: non lasciate che un algoritmo vi tolga la libertà di scegliere, di usare tutti i sensi, di rapportarvi con le persone, di emozionarvi sempre… ciao ❤️“

Simona Ferrini