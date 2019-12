Cittadini ed Associazioni bonificano le spiagge di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cittadini ed associazioni anche oggi in questa domenica di festa, hanno bonificato le spiagge di Anzio invase dai rifiuti, portati dalle mareggiate di questi giorni. La pulizia straordinaria è avvenuta in due riprese. La prima la mattina ed ha interessato lo Stabilimento Saint Tropez fino alla Scialuppa compresa tutta la spiaggia libera, la seconda il pomeriggio dove si è provveduto a liberare la spiaggia difronte alla Riserva Naturale di Tor Caldara dalla montagna di rifiuti di ogni sorta finiti sul Tg3 di ieri, fino alla stabilimento 25 compresa la spiaggia libera. A partecipare le associazioni Care The Oceans, Italia Mare e la Free Surf Arcade di Alessio Cotogno, altre associazioni di Latina che fanno pulizia dei fondali, Charlotte Laventurier da sempre impegnata per la tutela del mare e l’ambientalista Valerio Marchione, che ci ha inviato un ricco reportage fotografico della giornata. Le associazioni hanno poi concordato con l’assessore all’ambiente Danilo Fontana, il ritiro degli ingombranti e delle buste che avverrà da parte degli operatori della Camassa, tramite l’accesso con discesa in spiaggia messa a disposizione dallo stabilimento La Torre. Inoltre la Camassa, bonificherà con ruspa e camion l’intera area da alghe e foglie maleodoranti sulla battigia. Fontana in questi giorni, ha anche inviato una comunicazione agli stabilimenti balneari che dovranno occuparsi con carattere di urgenza della bonifica dei tratti di arenile che hanno in concessione.