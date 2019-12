Andos-Liberi Teatranti: La forza di Donne che diventano attrici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Arte e solidarietà volano insieme al Teatro Studio 8 di Nettuno, questa volta sulle ali delle rondini, messaggeri della primavera e di rinascita simbolica, che richiamano il ritorno alla vita, che ha sempre bisogno di forza, sacrificio e coraggio. Ed è con questi ideali che Giampiero Bonomo e Francesco Ruggirello, ideatori del laboratorio “Teatranti”, unitamente allo staff dei Liberi Teatranti, coadiuvati dalla Presidente del Comitato ANDOS Nettuno-Anzio Carla Magliocchetti, hanno realizzato un progetto pilota che costituirà una pietra miliare e trainante per l’ associazione donne operate al seno, il cui logo rappresenta proprio la rondine. La forza di donne che diventano attrici, che alzano la maschera della vita per mostrare il volto e lo sguardo di chi ha il coraggio di raccontarsi, con il sacrificio della sopportazione per affrontare l’ignoto. E proprio con queste “rondinelle” capaci di regalare emozioni, meravigliose rappresentanti di quell’universo femminile che … vuole esserci fino al punto di mettersi in gioco, che il Teatro Studio 8 porterà in scena il giorno 4 gennaio 2020 alle ore 21,30 – con repliche nei giorni 5 e 6 gennaio alle ore 17,30 – la commedia brillante dal titolo “Orario di visita” di Stefania De Ruvo, con un piccolo mistero da risolvere. Un gruppo di donne si ritrovano in una cornice inconsueta: in carcere proprio durante l’orario di visita. Non è una novità per loro, essendo state in quello stesso luogo più volte per far visita ai detenuti ma questa volta c’è qualcosa che non va. Tutte queste donne sono legate allo stesso uomo ora in carcere, alcune in maniera evidente altre in segreto. Il detenuto in questione è fuggito ed è compito dell’investigatrice e della direttrice scoprire dove si sia nascosto e chi lo abbia aiutato….La commedia rientra in quelle iniziative solidali caratterizzanti gli obiettivi che si è dato il Teatro Studio 8 sin dal suo esordio nel territorio di Nettuno e Anzio e che hanno dato voce alle tante persone speciali che giorno dopo giorno stanno vivendo una magica realtà questa volta non fantasiosa, anzi da protagoniste. In questo filone rientra “Pinó, un ragazzo speciale”, la tenerissima rivisitazione della favola senza tempo “Pinocchio”, portata in scena con successo dagli ospiti del Centro Primavera, ai quali si sono uniti altri meravigliosi ragazzi speciali ormai perfettamente integrati nel contesto del Teatro Studio 8 e dell’intero staff dei Liberi Teatranti con la loro gioiosa semplicità, è solo il preludio di una stagione teatrale in itinere che non mancherà di regalare emozioni. “Pinò” sarà ripresentata al pubblico il giorno 4 gennaio 2020, alle ore 17,30 nell’ambito delle iniziative solidali natalizie e a seguire, dalle ore 21,30 le donne dell’ANDOS ci coinvolgeranno con il loro inno alla vita in una entusiasmante messa in scena al Teatro Studio 8.

