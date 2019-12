Anzio, sono disponibili altri pacchi natalizi per la famiglie in difficoltà - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio in questi giorni si sta procedendo alla consegna di pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, grazie al contributo stanziato dalla Regione Lazio per il contrasto della povertà durante il periodo natalizio. I pacchi con le derrate alimentari distribuiti dai volontari della Croce Rossa di Anzio, sono circa 200 e saranno consegnati fino a lunedì. Gli assegnatari del contributo sono stati segnalati dalle Parrocchie Caritas e dai Servizi Sociali di Anzio. Un intervento che punta ad alleviare le difficoltà delle persone, restituendo proprio nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, dignità a coloro che sono in difficoltà e che ormai in molti casi, non riescono nemmeno a soddisfare i bisogni primari. In merito abbiamo contattato l’assessore alle politiche sociali di Anzio Velia Fontana, che in questi giorni sta partecipando attivamente all’iniziativa e che ci ha dichiarato con soddisfazione:

“Ringrazio i volontari della Croce Rossa per la disponibilità e per il grande impegno, dimostrato in questi giorni di festa. È importante essere vicini alle famiglie in difficoltà della nostra città, per questo abbiamo avviato diverse iniziative di solidarietà con l’assessorato dei servizi sociali. Inoltre colgo l’occasione per far sapere che sono disponibili altri pacchi per chi ne avesse bisogno e lunedì la Croce Rossa ne distribuirà ancora.”