Anzio, a Natale il mare trasporta assorbenti e rifiuti sulle spiagge neroniane - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Le spiagge di Anzio, sono invase da centinaia di assorbenti e mucchi di rifiuti. Uno spettacolo indecente che in questi giorni di festa, ha caratterizzato gli arenili. Le zone interessate sono nelle spiagge nelle vicinanze la riserva naturale di Tor Caldara Caldara a Lavinio. Solo pochi giorni fa era stata segnalata anche della schiuma nel mare, sempre in località Tor Caldara. L’amministrazione neroniana chiede aiuto alle associazioni di volontariato, per bonificare le spiagge ma non è chiaro se i continui fenomeni che si stanno verificando siano oggetto di verifiche da parte degli organi competenti e se siano limitati solo a sopralluoghi o anche a campionamenti delle acque. Solitamente, come scrive da anni Goletta Verde, se i sistemi di depurazione non ci sono o sono inefficienti tutto quello che buttiamo nel WC, finisce in mare. In attesa di ulteriori aggiornamenti, alcune associazioni e diversi studenti si sono organizzati per la bonifica delle spiagge che avverrà nella giornata di oggi con la Rete degli Studenti Medi di Nettuno e domani alle ore 10, nel punto di ritrovo Lido di Tortuga e poi a Tor Caldara con alcune associazioni.