L’editoriale del Direttore: TIRA LO SPAGO, TIRA LA SEGA … - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cosa volete che vi dica, quale potrebbe essere l’alternativa al noto stornello romanesco se non un altrettanto idiomatico “Daje de tacco, daje de punta…”, vista la situazione che ci suggerisce di ridere, per non piangere? Insomma, se la maggioranza di Governo minimizza le dimissioni “motivate” del Ministro per la Pubblica Istruzione, Fioramonti e ribatte con un “morto un Papa, se ne fa un altro”, tal quale che per Rocco Sabelli fuggito da Sport e Salute SpA, se “li Turchi so’ arivati a la marina” della Libia, giusto per completare con Russia, Quatar ed altri il lavoro sporco avviato nel 2013 da francesi, inglesi e americani, calpestando di proposito nostri vitali interessi, mettendo in mora gli impianti ENI e provocando tsunami migratori verso il Bel Paese, se la Cassazione legalizza il fai da te dello sballo, autorizzando la cannabis come il basilico o i geranei sui balconi casa, come possiamo reagire? Beh,care ragazze e ragazzi, se tanto ci da tanto, allora non ci rimane che buttarla in cagnara, a modo nostro …

Ma che ce frega ma che ce ‘mporta

se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua

e noi je dimo e noi je famo

c’hai messo l’acqua

nun te pagamo ma però

noi semo quelli

che j’arrisponnemmo ‘n coro

e’ mejo er vino de li Castelli

de questa zozza società

…