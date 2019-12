Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, è stato nominato dalla Lega lo scorso 5 dicembre, responsabile degli Enti di Anzio, Nettuno, Ardea, Pomezia e Lanuvio. Una “promozione” politica a quanto sembra per il lavoro svolto per la città di Anzio e forse un trampolino di lancio per un’eventuale sua futura candidatura in caso di elezioni a Senatore del Collegio. Un ruolo che lo vedrà affiancare in questo ambito il senatore leghista Gianfranco Rufa, attualmente commissario della Lega di Nettuno.