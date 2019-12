Anzio, nessuna messa in sicurezza della parete di cemento sotto la spiaggia di via Ardeatina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, in località Marechiaro nelle immediate vicinanze dell’Istituto Stella Maris e dello stabilimento Lido del Corsaro, sulla via Ardeatina una parete di cemento si è distaccata. Il manufatto pericolante, segnalato da tre giorni dagli ambientalisti di Upa, da Legambiente e da numerosi cittadini non è stato messo in sicurezza, né adeguatamente segnalato come è ben visibile dalle foto. Un problema non da poco visto che nonostante la stagione invernale, sono in molti a transitare sul quel tratto di arenile. Inoltre, non è noto l’esito delle verifiche dei vigili del fuoco e della polizia locale chiamati in causa diverse volte. Questo tratto di costa è uno dei tanti danneggiati a causa dell’ultima ondata di maltempo, che ha messo in ginocchio la Città di Anzio e vicino il quale ci sono diverse ville private.