Calendario ricco di eventi per la città di Nettuno. Dal concerto di Capodanno alla Befana Trampoliera - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un calendario ricco di eventi natalizi, è quello che si prospetta nei prossimi giorni per la città di Nettuno. Il 28 dicembre partirà la prima Rassegna delle poesie in versi Nettunesi nella sala consiliare di Nettuno. Si prosegue il 29 dicembre alle 15,30 con l’animazione, i canti e i balli degli Elfi a piazza Marconi, mentre alle 18 si terrà il Concerto alla città curato dalla Corale di Nettuno. Il 31 dicembrevedrà sul palco di piazza Battisti dalle 22 alle 2,30 lo show di cabaret con Alessandro Serra (Colorado Caffè e Zelig) e il concerto di Roberto Icaro con il live tributo a Renato Zero. Il 1 gennaio, sempre in piazza Battisti ci sarà il concerto di Capodanno con “Josie Taylor e il coro Gospel Italian Singer. Concerti anche il 2 gennaio, con la cover band di Ligabue “Club Mario” e il 3 gennaiocon la Cover Band “EverQueen” che ripercorrerà in musica la storia di una delle rock band più amate di sempre. Altro evento atteso quello del 5 gennaio con “La Pazza Befana” e con I Carta Bianca alle 15, mentre alle 16 ci sarà la suggestiva cavalcata dei Magi organizzata dalla Stelle del Mare, con figuranti in costume che sfileranno per il centro fino al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, dove sarà allestito il presepe vivente “Nativity” a cura dell’Ente Nettunese Sacre e Rappresentazioni. Il 6 gennaio infine, in programma per tutto il giorno, la festa della Befana con animazione e intrattenimento in piazza Battisti e al Forte Sangallo e con gli eventi clou delle Befane Trampoliere in piazza Marconi dalle 15,30 e con il tradizionale concerto della Corale Città di Nettuno.