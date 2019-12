Anzio, spostato il concerto di Capodanno di pomeriggio per mancanza di operatori della Polizia Locale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, annullato l’evento previsto in piazza Pia per la sera del 31 dicembre dei Junia e Taxi 109. Il cantante Fabio Junia Bonaldo, in un post Fb ha scritto: “Concerto del 31 Dicembre annullato per problemi di sicurezza. Un abbraccio a tutti. Non c’é personale addetto all’ordine pubblico. Né Vigili e né Polizia. Questo ci é stato comunicato.” A quanto ci viene riferito, il Comune, avrebbe dovuto trovare le risorse necessarie attraverso un progetto di produttività, invece il budget di bilancio per i progetti della polizia locale è stato diminuito di 26mila euro, motivo per il quale la Città non ha operatori a disposizione oltre l’orario delle 20,40. Il cantante della band ci ha avvisato che comunque, il comune ha cercato di porre rimedio e l’evento è stato spostato al primo gennaio alle ore 16,30 in piazza Pia. Le spese sono tutte a carico del comune, tranne la band che è pagata dai commercianti