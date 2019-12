Anzio, 350 partecipanti alla prima edizione di “Babbo Run” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è svolta questa mattina, con partenza alle ore 9,00, la prima edizione di Babbo Run Anzio, ideata dall’Associazione Antium MMXIX e 101 Events, con i parteners tecnici Athletics e Carlo Pica. Alla manifestazione non competitiva, hanno partecipato più di 350 persone. La gara, facente parte del programma “Natale sul Mare”, si è svolta su un doppio percorso, uno riservato ai bambini, con perimetro dei giardini pubblici di Largo Venezia, e l’altro che ha attraversato via Guglielmo Marconi, via Ardeatina, via Fanciulla d’Anzio, il centro storico di Anzio, per una lunghezza complessiva di 7,5 km. Si ringraziano le Guardie zoofile e la Polizia Locale per il lavoro svolto, grazie al quale è stata garantita la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. Appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione, che avrà anche un percorso dedicato ai professionisti.