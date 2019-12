Lo sport è per tutti: Alla Rugby Anzio Club arrivano i voucher per partecipare gratuitamente all’attività sportiva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Continua incessantemente l’impegno della Rugby Anzio Club nel permettere a TUTTI di fare sport per crescere. La Rugby Anzio Club diventa sempre più inclusiva, partecipando all’iniziativa della Regione Lazio e dell’Asilo Savoia, la A.S.D. Rugby Anzio Club è tra le società che oltre 2500 bambini e ragazzi da 8 15 anni potranno scegliere per fare attività sportiva in formula COMPLETAMENTE GRATUITA! “T&T Sport & Music Network Lazio” costituisce lo sviluppo e la sistematizzazione a livello regionale della sperimentazione avviata dall’ Asilo Savoia a decorrere dal 2016 con il Programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva denominato “Talento & Tenacia”, già oggetto di apposito accordo con la Regione Lazio ai sensi della DGR 22 febbraio 2017 n. 79. I genitori di bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra gli 8 e i 15 anni aventi un ISEE familiare pari o inferiore a 9.360 euro possono richiedere il rilascio del voucher del valore di 500,00 euro da utilizzare presso gli esercizi sportivi e musicali aderenti al “T&T Sport & Music Network Lazio”. Il rilascio dei voucher avviene in ordine cronologico, quindi se hai i requisiti non perdere tempo e presenta subito la domanda per i tuoi figli!

Per saperne di più e inoltrare la richiesta CLICCA QUI Per tutti i dettagli, le richieste e le adesioni, visita il sito internet: www.asilosavoia.it

Per informazioni scrivi a: sport@asilosavoia.it

Il 9 agosto è stato pubblicato l’elenco delle ASD/SSD che hanno aderito, tra queste ovviamente troverai anche la A.S.D. Rugby Anzio Club, l’elenco completo è visionabile CLICCANDO QUI

Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa è possibile contattare Mattia Bassi (responsabile dell’iniziativa per la Rugby Anzio Club) al seguente numero: 347 3227559

Ringraziamo Marica Nardi per la segnalazione di questa importante iniziativa.