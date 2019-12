Nettuno, maltempo: il Vice Comandante Rizzo ringrazia tutti. Pronto un piano sicurezza per gli alberi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, il vento ha devastato il territorio. Dalle prime ore della mattina di ieri fino alle 19, la Polizia Locale coordinata dal Vice Comandante Albino Rizzo e dal Commissario Leonardo Rognoni con tre squadre della protezione civile, hanno lavorato senza sosta per riportare la normalità. In seguito a questi fatti il comune di Nettuno, sta attuando in queste ore un piano d’azione per verificare le situazioni a rischio dovute alla presenza di alberature ad alto fusto in aree pubbliche e private volto a garantire la sicurezza dei cittadini. Di seguito il comunicato di ringraziamento del Vice Comandante Albino Rizzo:

“Ieri è stata una giornata di intenso lavoro per il personale del Comando di Polizia Locale di Nettuno a causa delle forti raffiche di vento di burrasca che ha interessato tutto il territorio. Numerose alberature sono crollate causando ingenti danni e creando notevoli disagi per la viabilità, sin dalle prime ore dell’alba fino alle ore 19,00 circa, momento in cui è stata ripristinata la viabilità con l’eliminazione di quasi tutti gli ingombri sulla carreggiata. Soltanto su via Teulada e via dei Zucchetti non è stato possibile riaprire le strade, malgrado la messa in sicurezza, poiché, viste le notevoli dimensioni degli alberi sarà necessario l’intervento di ditte specializzate. Quanto sopra grazie anche alla collaborazione delle squadre della Protezione Civile che hanno supportato il personale della Polizia Locale negli interventi. Sono stati effettuati nel territorio del Comune di Nettuno circa 30 interventi nell’arco della giornata, tenuto conto anche delle numerose richieste pervenute alla centrale operativa del Comando. Un ringraziamento da parte del Vice Comandante a tutto il personale della Polizia Locale e della Protezione Civile che ha operato con impegno e disponibilità.”

LE ZONE COLPITE:

Via Santa Maria Goretti-Tre Cancelli

Via Eschieto

Via Formella

Via Teulada

Via Grugnole

Piazza La Pira

Via Zucchetti

Via Tre Cancelli

Via Santa Maria Goretti 207

Via della Pineta

Via Steno Borghese