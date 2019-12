Anzio, spazzata via dal vento: Strage di alberi. Crolla il muro vicino Stella Maris - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mentre a Nettuno è chiara la stima dei danni, da Anzio non ci sono dati certi. Il comandante della polizia locale Toni Arancio ci ha riferito 170 interventi, mentre la Protezione Civile 24. I cittadini hanno continuato a postare anche nella tarda serata foto di alberi caduti sui social. Una città messa in ginocchio dal vento che ha spazzato via decine di alberi di pini, in tutti i quartieri creando disagi e paura nei cittadini. Le auto schiacciate dal peso degli alberi dai dati emersi sono quattro e a Lavinio molte abitazioni sono rimaste senza elettricità per diverse ore. Il muro tra l’Istituto Stella Maris e l’Istituto Innocenzo XII zona Marechiaro dopo 70 anni è crollato rovinosamente, non ha resistito alla forza del vento che ha superato i 100 km/h. Danneggiata anche la terrazza di un’abitazione privata. Sono questi per il momento i dati avuti grazie all’uso che i cittadini fanno dei social, che ha permesso di segnalare nella giornata di ieri le situazioni di pericolo sul territorio.