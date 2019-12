Anzio, salvata una tartaruga intrappolata dalle reti a Lido dei Pini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, è stata salvata questa mattina dietro segnalazione di un residente, una tartaruga Caretta Carretta intrappolato nella foce del Cavallo Morto a Lido dei Pini. Il povero animale era pieno di rete e stava per affondare. Immediatamente si è attivato un protocollo di emergenza che l’ha tratta in salvo. A tirarla fuori dall’acqua paludosa profonda circa un metro la Capitaneria di porto con l’uomo che ha segnalato, Roberto Funtó ed un operaio del depuratore in canoa. La tartaruga era ferita ad una zampa e verrà portata per le cure allo Zoomarine dove saremo felice di andarla a trovare. Nel frattempo un caloroso ringraziamento anche al team del Kite di Carlo Pompili e al campione italiano di Kitesurf Surf Piercarlo Ricasoli che si erano offerti di andarla a prendere.