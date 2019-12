Anzio, maltempo: l’amministrazione al lavoro per i danni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Amministrazione De Angelis a lavoro sui numerosi danni causati dal forte maltempo

A seguito del fortissimo maltempo dello scorso fine settimana, a tutela della sicurezza dei cittadini, l’Amministrazione De Angelis ha messo in campo ogni utile azione per intervenire sui numerosi danni registrati.

“In particolare – afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci – sono previsti lavori sugli impianti dell’Illuminazione Pubblica in Via del Pesco, Via delle Querce, Via del Mare, via Delle Dalie; per la caduta degli alberi in Via di Valle Schioia, Via Ardeatina, angolo Via Maia e sul Cavalcavia della Stazione di Anzio Centro”.

E’ prevista, inoltre, la riparazione dei semafori di Via Paolini e Via Ardeatina, angolo Viale alla Marina.

Nonostante gli interventi tecnici risultino, in alcuni casi, essere particolarmente complessi, l’Amministrazione Comunale sta lavorando per garantire il ripristino di quanto danneggiato nel più breve tempo possibile.