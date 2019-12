Anzio, dramma Zodiaco: una famiglia intossicata da un incendio ed una palazzina allagata - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, ennesima giornata nera per il quartiere Zodiaco. In via del Leone, una famiglia è rimasta intossicata da un principio di incendio dovuto ad un corto circuito. Inoltre un piano intero di una palazzina si è allagato a causa di una perdita d’acqua di un appartamento risultato occupato abusivamente, I proprietari nel panico immersi con i piedi nell’acqua hanno chiamato Acqua Latina per chiudere il contatore generale, ma l’acqua ha seguitato ad uscire ed i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento ed hanno chiuso le valvole dei due ambienti cucina e bagno in attesa di una verifica di giorno, perché l’appartamento non ha energia elettrica. In seguito a questi fatti è stata inoltrata una segnalazione all’Inps proprietaria dell’immobile.