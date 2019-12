Una tromba d’aria flagella le città di Anzio e Nettuno: alberi caduti ovunque - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio e Nettuno sono nuovamente nella morsa del maltempo. Questa mattina verso le 5 una tromba d’aria, si è abbattuta sulle coste del Litorale flagellando il territorio. Caduti degli alberi di pino in via Nettunense all’altezza di Risparmio Casa ad Anzio, a Lido dei Pini in via Biancospino ed al parco della Gallinara. Un altro pino è crollato anche in via di Valle di Schioia, procurando danni ad un muro. A Nettuno in zona Sferracavallo al bosco del Foglino, un albero è crollato in mezzo alla strada. Non si registrano danni a persone ma la situazione è nuovamente drammatica. Al lavoro la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale che ha diramato di non uscire di casa se non strettamente necessario.