Con Salvamamme e Women for Women il Christmas AperiParty è dedicato alle donne - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Alle Tartarughe Eat&Drink grande evento per festeggiare i 5 anni della kermesse e il Natale della storica associazione romana

Grande evento lo scorso 16 dicembre a “Le Tartarughe Eat & Drink”, storico locale con vista sulla omonima fontana nella splendida piazza Mattei, dedicato al compleanno della kermesse “Women for Women against violence – PREMIO Camomilla”, che unisce due grandi temi del mondo femminile, la violenza di genere e quella del tumore al seno, con l’obiettivo di sostenere anche l’associazione Salvamamme e il progetto “Valigia di Salvataggio”, pensato per rispondere alle richieste delle tante donne in fuga vittime di violenza.

A fare da padroni di casa Paolo Catarinozzi e Giovanni di Stefano con la presidente del Consorzio Umanitas e responsabile comunicazione Salvamamme, Donatella Gimigliano, e con la presidente dell’associazione, Grazia Passeri. Ospite d’onore Valeria Grasso, la coraggiosa testimone di giustizia contro il clan Madonia, “donna dello Stato” come ama definirsi, che ha ricevuto nell’edizione di quest’anno il Premio Camomilla, che s’ispira al fiore che in fitoterapia viene utilizzato per rinvigorire piante malate, agli albori della cronaca per la revoca della scorta subito riassegnata dopo un imponente clamore mediatico.

Non sono voluti mancare al party Natalizio amici, vip e premiati della kermesse che, in questi anni, ha assegnato il prezioso riconoscimento, tra gli altri, a personalità come Francesco Samengo, Presidente Unicef, Francesco Schittulli, presidente LILT, Nicoletta Romanov, Rita Dalla Chiesa, Barbara de Rossi, Gessica Notaro, Paola Minaccioni, l’attivista mondiale Leyla Hussein, Benedetta Rinaldi, Lavinia Biagiotti, Paola Ferrari, Valeria Marini, Vittorio Rizzi della Polizia di Stato e il generale Marco Miniucci dell’Arma dei Carabinieri.

Ecco arrivare Vincenzo Bocciarelli, reduce dai successi americani con il film Mission Possible attualmente distribuito a livello mondiale su Amazon e della conduzione del Premio Callas alla Italian Academy, le attrici Anna Marcello, Loredana Cannata, Antonietta Angelucci e Maria Rosaria Omaggio, ed ancora il conduttore dell’evento dedicato alle donne, Livio Beshir, la pasionaria Daniela Martani, Gianclaudio Caretta, anche lui premiato per il corto “Il giorno più bello”, l’autore Rai Luca Giudice, la poliedrica Cinzia Leone, la contessa Patrizia Ghiringhelli Ambrosetti, architetto di fama internazionale con un castello nel Chianti, il giornalista e scrittore, Antonio Pascotto, la cui ultima pubblicazione “Il mondo senza internet”, sta per andare in ristampa, “ed il volto del Tg5, Simona Branchetti, la stilista Annalisa Di Piero. Per tutti una beauty gift di Acaia Medical Center, la laser clinic capitanata da Mara, Carmen e Michele Pisano.

…