I pescatori di Anzio impegnati a salvare i pescherecci. Colantuono: “Somiglia ad un uragano” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

I pescatori di Anzio, sono impegnati da questa mattina per la salvaguardia delle barche. Il forte vento sta spazzando via tutto. Il capitano di peschereccio Lorenzo Colantuono, ci informa della gravità delle condizioni meteorologiche e del vento in forte aumento, che con le sue raffiche crescenti somiglia più all’effetto di un uragano che non alle trombe d’aria che hanno già colpito più volte il Litorale. I pescatori quindi sono sui loro pescherecci, che controllano continuamente le cime e stanno usando diverse ancore di prua di supporto alle imbarcazioni.