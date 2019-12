L’editoriale del Direttore: LA GINNASTICA DEL GRILLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri, in un giro di chiacchere, bollicine e fair play, festeggiando il “novantesino” dell’A.S. Roma su due ruote, mi sono dovuto ricredere sulla esclusiva originalità di Monicelli, narratore delle esilaranti imprese del marchese Onofrio della nobile stirpe marchigiana dei Grillo , al servizio di Papa Pio VII. Non ci potevo credere che il Consiglio dei Ministri, dopo aver indotto Rocco Sabelli alle dimissioni, avesse rivisto il provvedimento “Mille Proroghe”, togliendo ogni riferimento a modifiche per Sport e Salute SpA, quelle che in bozza avevano mandato l’adrenalina del Manager alle stelle . Praticamente la scena con il carbonaro Gasperino, in cui il Marchese faceva addirittura sparire la bottega… ma si trattava di una fiction, seppure geniale. “Salvo intese”, ecco la formula con cui, dopo aver fintato un affondo micidiale in bozza, si può alleggerire una qualsivoglia reazione e lasciare spazio ad ogni ipotesi evolutiva, involutiva o di puro mantenimento dell’ante. Insomma, una pantomima straordinaria, degna di una rimembranza sportiva di eccellenza, quella in versi di Cesare Pascarella, che appunto con la sua ironica “Ginnastica Educativa”, del 28 dicembre 1884, faceva il verso alla riforma di Francesco De Sanctis…

Noi faremo accusì: lei venga puro,

Che lei vedrà si è vero quer ch’ho detto;

Lei venga, studî, appoggi, e stia sicuro

Che diventa un ginnastico perfetto.

Perch’io comincio cór levaje er duro:

Poi j’allargo li muscoli der petto,

E quanno è er tempo che sarà maturo,

Je fo pià’ er volo come a un ucelletto.

Ché si lei mi frequenta la ginnastica,

Co’ du’ mesi di studio e di lezione,

Io lo fo diventà’ de gomm’elastica.

Che poi, qualora avesse fantasia

De volesse formà’ ‘na posizione

Pô fa’ pure er pajaccio in Compagnia.

Niente più articolo 29 del decreto Milleproroghe dedicato alla società che affianca il Coni: la decisione dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente e a.d., che verrà ora sostituito.