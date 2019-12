Furto al Serd: il responsabile è un 36enne di Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È di Nettuno il responsabile dell’ultimo furto avvenuto lo scorso 12 dicembre al Serd di Anzio, dove sono stati rubati 10 litri di metadone. L’uomo un 36enne, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Anzio con un flacone con della sostanza stupefacente a bordo di un auto insieme ad un altro soggetto. Per i precedenti penali di entrambi è scattata immediatamente la perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. Anche nel mese di luglio dal centro erano stati rubati 20 litri di metadone e 2000 pasticche. Il Serd (Servizio per il Trattamento delle Dipendenze) di Anzio si trova nelle immediate vicinanze degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno e copre anche le città di Ardea e Pomezia con il risultato di un surplus di utenze, (circa 750) ed è sprovvisto di un impianto di video sorveglianza, anche se dopo gli ultimi furti è aumentata la vigilanza.