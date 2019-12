Ciclone sul Lazio: Raffiche di vento oltre i 100 km/h. Si invita a non uscire - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un vortice ciclonico insidioso giunto dal Tirreno ha interessato il Lazio con piogge e rovesci diffusi, accompagnati da venti anche forti in prevalenza meridionali. Raffiche di oltre 90-100km/h stanno mettendo in ginocchio il Litorale. Localmente gli accumuli raggiungono picchi 60-70mm.

L’avviso della protezione civile:

ALLERTA METEO ANZIO – INDICAZIONI ALLA POPOLAZIONE PER DOMENICA 22 DICEMBRE: A causa delle intense raffiche di vento ed al rischio di caduta di alberi, si consiglia alla popolazione di Anzio di evitare spostamenti se non strettamente necessari, PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE.

Qualora ci fosse la necessità di uscire, stante la pericolosità delle strade di Anzio, ed al fine di esporsi ad eccessivi rischi stradali, si consiglia alla popolazione di rivolgersi al Comando di Polizia Locale tel: 069881622 per avere consigli sul percorso sicuro. Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570