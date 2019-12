Anzio e Nettuno in ginocchio: 170 gli interventi. Schiacciate altre tre auto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, sono 170 gli interventi sul territorio di Anzio e Nettuno chiusi da questa mattina, ma gli alberi continuano a crollare. Molti pini del Quartiere Europa sono caduti, altri nel parcheggio di un hotel sulla via Nettunense hanno schiacciato tre auto in sosta. Problemi anche con la cartellonista stradale ed i pali dell’illuminazione pubblica a rischio caduta. Nel frattempo il vento non accenna a calare e le forze in campo composte da tre squadre della protezione civile, dai vigili del fuoco e dalla polizia locale continuano a lavorare senza sosta.