Anzio, emergenza maltempo: Annullati tutti gli eventi natalizi di oggi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A causa delle intense raffiche di vento ed al rischio di caduta di alberi, in linea con quanto diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale, che prevede un allerta meteo di codice “arancione” sul bacino litorale sud, l’Amministrazione Comunale di Anzio ha disposto l’annullamento di tutti gli eventi in programma per oggi, domenica 22 dicembre 2019. Le precipitazioni a carattere di rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica si manifesteranno dalle prime ore del 22 dicembre e per le successive 24-36 ore con venti da burrasca a burrasca forte e con possibili forti mareggiate lungo la costa.

Si consiglia alla popolazione di Anzio di evitare spostamenti se non strettamente necessari, PRESTANDO LA MASSIMA ATTENZIONE.

Qualora ci fosse la necessità di uscire, stante la pericolosità delle strade di Anzio, ed al fine di esporsi ad eccessivi rischi stradali, si consiglia alla popolazione di rivolgersi al Comando di Polizia Locale tel: 069881622 per avere consigli sul percorso sicuro.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570