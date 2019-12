I ragazzi del Centro Diurno Dsm Anzio-Nettuno in scena: “Tra realtà e finzione...niente di più vero” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questo lo spettacolo organizzato dal Centro diurno Dsm Anzio-Nettuno ‘Il faro’ in collaborazione con la Asl Roma 6 e la Regione Lazio andato in scena scena giovedì 19 dicembre presso il teatro Uniko di Lavinio.

Sul palco i ragazzi del Centro diurno, diretti da Elisabetta Bruni dell’associazione Inprogetto, con la collaborazione degli operatori Sonia Amico e Antonio Di Vita. Uno spettacolo suddiviso in due atti , il primo scritto dai ragazzi stessi e il secondo creato attraverso lo studio di monologhi tratto dal teatro classico e contemporaneo. Ogni anno i ragazzi sperimentano cose nuove scoprendo di avere talento e passione. Ecco i loro nomi, gli

Attori : Patrizia Lo Presti, Katya D’Amato, Maddalena Caldarelli, Liliana Ciccolini, Stefania Caminiti, Ilaria Corona, Lorenzo Risoldi, Paolo Tarricone e Dennis Paritchkov.