Dopo la schiuma che ha invaso il bosco della Spadellata lo scorso 5 novembre, oggi è stata la volta della spiaggia di Tor Caldara. Una densa schiuma bianca portata a riva dal mare, è stata fotografata e postata da un utente Fb. La provenienza è sconosciuta, ma è evidente come nel caso del bosco (ad oggi rimasto insoluto) che con molta probabilità potrebbe trattarsi di detersivo. Non risultano per il momento interventi degli organi preposti.