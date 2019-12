Al Centro Commerciale Zodiaco: “La festa dei giocattoli il Baratto e la festa con Babbo Natale” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mancano ormai pochi giorni alla Vigilia di Natale e il Centro Commerciale Zodiaco di Lavinio si sta preparando alla chiusura dell’evento di beneficenza “La festa dei giocattoli” con due grandi appuntamenti: il Baratto e la consegna dei giocattoli, da donare alle famiglie più bisognose. Per tutto il mese di dicembre la postazione allestita a festa all’interno del Centro, ha ospitato numerosi bambini, che hanno giocato con le ragazze nel laboratorio allestito con giochi di legno ed ha accolto i tanti benefattori che hanno voluto dare il loro piccolo grande contributo, attraverso le donazioni di tanti giochi, con l’idea di strappare un sorriso a quelle famiglie e ai quei bambini che non sempre hanno la forza di sorridere alla vita. Il primo dei due grandi appuntamenti finali sarà quello con il Baratto: domenica 22 grandi e piccoli si cimenteranno in quella che nell’antichità era considerata la principale forma di scambi commerciali; attraverso le “Giocomonete” che sono state acquisite grazie alle donazioni effettuate, sarà infatti possibile “acquistare” dei regali a scelta fra quelli messi a disposizione dal Centro Commerciale. Lo scambio proseguirà anche per parte della giornata del 23. Lunedì 23 dicembre sarà invece il giorno della grande festa a conclusione dell’evento, che vedrà i tanti bambini, come sempre protagonisti, partecipare, insieme a Babbo Natale e agli addetti ai lavori, alla consegna di tutti i giochi raccolti grazie alle donazioni, nelle mani di un rappresentante del Centro Ecumenico e del Dialogo Interreligioso Parrocchia SS.Anna e Gioacchino di Lavinio, che si farà carico di distribuirli alle famiglie più bisognose del territorio.