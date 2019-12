Anzio, donate dall’U.N.V.S. due TV al Reparto Pediatria degli Ospedali Riuniti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’unione nazionale Veterani dello Sport U.N.V.S sezione “Felice Caccavalle” di Anzio, di cui Presidente il maestro di arti marziali José Pincay, ha donato questo pomeriggio al Reparto Pediatria degli Ospedali Riuniti di Anzio Nettuno, due TV da 24 e 32 pollici. Il denaro per l’acquisto è stato raccolto dai membri del Direttivo dell’Associazione Sportiva, con lo scopo di dare supporto ai piccoli degenti del reparto. A ricevere la donazione dal maestro Pincay e da alcuni membri dell’associazione: il Primario del Reparto il dottor Osvaldo Milita, insieme al pediatra Nicola Di Giorgio. Presenti anche gli infermieri e la caposala. Il Reparto Pediatria dell’ospedale è molto accogliente e curato. Sulle pareti sono raffigurati dei bellissimi personaggi dei cartoni animati, che rendono il ricovero certamente meno impattante per i bambini. Un ambiente sereno ed importantissimo per i piccoli pazienti di Anzio Nettuno, che dimostra attraverso le donazioni e l’attenzione sui media, di stare nel cuore di tutti i cittadini e del personale medico ospedaliero. Domani mattina, sempre in Pediatria verrano donati dei peluche ai ricoverati.