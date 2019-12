Anzio, allerta meteo: Piogge di forte intensità per 18-24 ore - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sulla base delle previsioni disponibili, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, considerando che è stato diramato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile (Allerta meteo-idro DPC), con indicazione che dalla sera di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Altresì è stata adottata una fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalla tarda serata del 20 dicembre 2019 e per le successive 24-36 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio:

Codice Arancione per rischio idrogeologico su Aniene (E), Bacini Costieri Sud (F), Bacino del Liri (G);

Codice Giallo per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord (A), Bacino Medio Tevere (B), Appennino di Rieti (C); Roma (D);

Codice Arancione per rischio idraulico su Aniene (E), Bacini Costieri Sud (F), Bacino del Liri (G);

Codice Giallo per rischio idraulico su Bacini Costieri Nord (A), Bacino Medio Tevere (B), Appennino di Rieti (C); Roma (D).

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570