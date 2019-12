Nettuno, Sanetti e Mancini: “Lezioni di politica alla maggioranza” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina si è tenuta la Commissione Servizi Cimiteriali, l’ultima risaliva al 3 Ottobre 2019. La maggioranza, come spesso accade ormai da tempo in tutte le commissioni consiliari, non avrebbe avuto il numero legale senza la nostra presenza. Ma oggi non si discutevano variazioni di Bilancio per spostare 30.000 euro dalle scuole e metterli sul Capodanno, variazioni passate in commissione bilancio grazie alla presenza del M5S. Oggi si è parlato del bene dei cittadini, della situazione emergenziale del Cimitero civile e del nuovo regolamento che dovrà ristabilire equità sociale e dignità ai morti quanto ai vivi: il canone di manutenzione che sta vessando i cittadini nettunesi da troppo tempo, va rivisto. Ecco perché siamo rimasti, per il bene dei cittadini. Questo significa mettere la faziosità politica dietro le esigenze collettive di una comunità così come per i servizi sociali. Questo significa essere responsabili e democratici, collaborativi e costruttivi, aperti al confronto e al lavoro per il bene comune. Comportamenti sconosciuti alla maggioranza che per il prossimo Consiglio, ancora una volta, non permette di presentare interrogazioni e interpellanze come previsto tra l’altro dal regolamento. Forse ancora non tutti i Consiglieri Comunali hanno compreso quanto il futuro di Nettuno dipende dai loro comportamenti e dalle loro decisioni.Non c’è molto tempo, Nettuno ha bisogno di una visione e di azioni di sana e buona politica a favore di tutti i Nettunesi.

Avv.Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini