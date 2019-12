CASA DI CURA VILLA DEI PINI: L’AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA, CONVENZIONATO CON IL SSN, HA UNA MARCIA IN PIU’ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il dolore alla schiena affligge il 97% degli italiani e circa 6 su 10 ne soffrono ogni settimana. Lo afferma il Global Pain Index, indagine promossa su oltre 19mila persone in 32 Paesi da Gsk Consumer Healthcare. Il 62% dei lavoratori italiani fa regolarmente i conti con cervicale, ernie e lombalgie, con una media di 3,3 giorni di malattia negli ultimi 12 mesi. Che si traducono in un impatto economico stimato di 7,9 miliardi di euro.

Molte persone ignorano il problema, ma un intervento immediato, invece, potrebbe evitare la degenerazione del dolore.

La scoliosi è una condizione molto comune, che riguarda maggiormente gli adolescenti tra i 10 e i 15 anni e il rapporto è di 7 femmine su ogni maschio adolescente. In Italia la prevalenza osservata in due studi che hanno riguardato circa 32.000 giovani (6-14anni) varia fra l’1.4 ed il 5.9%. Intervenire fin dall’età pediatrica permette di correggere il problema e ottenere una migliore qualità della vita da adulti.

Queste e molte altre patologie possono essere trattate e curate solo attraverso il trattamento riabilitativo.

L’ambulatorio di Villa dei Pini è un centro di riabilitazione all’avanguardia composto da un team di medici e fisioterapisti altamente specializzati. Per scoprire le caratteristiche che lo rendono un centro d’eccellenza, intervistiamo il dott. Martini, medico fisiatra, responsabile dell’Ambulatorio.

Dott. Martini, quali sono i pazienti della riabilitazione fisioterapica?

Al Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione fisioterapica accedono tutti i pazienti affetti da molteplici problematiche sia ortopediche che neurologiche o reumatologiche.

Il range di età è molto ampio e parte dall’età pediatrica fino a quella senile avanzata.

Per i più giovani agiamo sulle varie problematiche sia di paramorfismi in fase iniziale (piede piatto, scoliosi iniziali, etc) che dismorfismi in fase successiva sia giovani che adulti.

Quali sono i principali sintomi del paziente fisioterapico?

Il sintomo principale con cui abbiamo a che fare è il “dolore” inteso nei suoi vari proteiformi aspetti, che necessita per il suo adeguato trattamento di una accurata diagnosi fisiatrica ben sapendo che il dolore di tipo neurologico (neuropatico) difficilmente risponde alla terapia del dolore di origine osteocartilaginea (nocicettivo).

Esso incide di fatto in maniera significativa sulla qualità di vita del paziente.

Esiste una associazione internazionale per lo studio e la valutazione del dolore, la IASP.

Quindi diagnosi corretta e conseguente trattamento sia medico che fisioterapico.

Fondamentale è inoltre, il massimo recupero della autonomia per le attività sia fisico-motoria che della vita di relazione.

Chi prescrive la riabilitazione?

La prescrizione della riabilitazione è una prerogativa del fisiatra (specialista in medicina fisica e riabilitazione) che essendo uno specialista con attitudine multidisciplinare è in grado di valutare tutte le varie problematiche che dovessero presentarsi alla visita ambulatoriale.

Cosa è il servizio di riabilitazione?

L’ambulatorio fisioterapico della Clinica Villa dei Pini di Anzio opera sia in ambito convenzionato che privato.

Il paziente viene adeguatamente visitato prima di iniziare il trattamento e periodicamente controllato fino alla conclusione dell’iter terapeutico.

Il successo del trattamento medico è dovuto all’accuratezza della diagnosi e al costante confronto con il fisioterapista durante tutto il percorso al fine di poter disporre eventuali aggiustamenti nel corso cdel trattamento.

La cosa fondamentale è ricordare che la riabilitazione è come la scuola, funziona se vi è ampia condivisione tra l’esecutore materiale (fisioterapista/docente) e il paziente (allievo/discente e osservante) degli insegnamenti impartiti al fine del raggiungimento del miglior risultato possibile.

Occorre quindi, la più completa disponibilità e collaborazione per ottenere un buon risultato a differenza della terapia farmacologica che non necessita di tale presupposto, agendo di fatto autonomamente e indipendentemente dalle singole volontà.