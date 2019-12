Anzio, "Un Trenino per Natale" ha raccolto i sacchi di solidarietà dei bambini per la beneficenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Gli scuolabus di Anzio e Nettuno, gestiti dalla Gioia Bus e dalla Sac Mobilità, vestiti a festa per il Santo Natale. Grande successo, ad Anzio, per il progetto “Un Trenino per Natale”

Gli scuolabus di Anzio e Nettuno, gestiti dalla Gioia Bus e dalla Sac Mobilità, in questi giorni di dicembre, sono stati vestiti a festa per regalare sorrisi e momenti spensierati ai numerosi alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. Gli autisti e le assistenti, in perfetto stile natalizio, con i pullman addobbati per l’occasione, hanno accolto tutti i bambini in un particolare clima di festa. L’idea è stata quella di far vivere la gioia del Santo Natale ai bambini, donando caramelle per rendere più “dolci e divertenti” i giorni che precedono l’inizio delle festività.

Ad Anzio, invece, grande successo per il progetto “Un Trenino per Natale”, pianificato dall’Assessore alle Politiche culturali e della scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi, in collaborazione con la società Sac Mobilità, rivolto ai piccoli alunni delle Scuola dell’Infanzia. La Sac Mobilità, nell’ambito dell’iniziativa, ha messo gratuitamente a disposizione delle scuole il trenino turistico, addobbato con luci e decorazioni natalizie, con a bordo l’animatrice Doriana Lucchetti e il suo staff di “Pazzi in Festa Specialisti del sorriso”. “Un Trenino per Natale” ha fatto vivere ai bambini del territorio la magica atmosfera di Anzio, con la condivisione itinerante di momenti ludici ed educativi, che hanno posto l’accento sul significato più autentico del Santo Natale. Il trenino è diventato il mezzo sul quale far viaggiare i bambini dell’Infanzia, ma anche il mezzo che ha effettuato la raccolta dei sacchi della solidarietà, con all’interno i giocattoli ed i lavoretti degli Istituti Comprensivi di Anzio, destinati alle Case Famiglia del territorio. I lavoretti raccolti saranno protagonisti della pesca di beneficenza, nei giorni del 21 e 22 dicembre, in Piazza Pia, promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali, Velia Fontana, per acquistare beni alimentari di prima necessità da destinare alle Case Famiglia.

“Ringrazio la Sac Moblità e la Gioia Bus per questi atti d’amore verso i bambini delle nostre Città – afferma l’Assessore Laura Nolfi, parte attiva negli evento, spesso presente sul trenino insieme ai piccoli alunni -. Il progetto del trenino itinerante ha visto il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi di Anzio, con i piccoli alunni protagonisti assoluti, nel portare un sorriso ad altri bambini”.