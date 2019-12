Anzio, medaglia d’argento ai campionati italiani FIGMMA per Renato Forcina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’anziate Renato Forcina, Presidente dell’associazione di arti marziali “Neroniana Antium Team”, dopo il successo del primo dicembre avuto a Roma dove ha vinto un bronzo ai campionati di Coppa Italia di grappling nella federazione FIGMMA aggiudicandosi il terzo posto,

Il 15 dicembre ha vinto nella disciplina MMA attestandosi al secondo posto. Un bronzo ed un argento nel giro di due settimane ai Campionati italiani della federazione FIGMMA. Durante la gara è stato l’atleta che ha fatto più combattimenti arrivando in finale dove ha combattuto per l’oro. Grande soddisfazione per Forcina e la città di Anzio arrivata ad un secondo posto italiano in questa disciplina.