Grande successo per il contest dei surfers di Anzio. Presenti i sindaci Coppola e De Angelis - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande successo per l’evento organizzato lo scorso weekend dalla Surf beat School Anzio e la Free surf Arcade. Le due giornate all’insegna dello sport e dell’aggregazione, hanno visto una grande partecipazione di pubblico nei contest che si sono svolti tra sabato 14 e domenica 15 alla spiaggia “Tirrenino” a Riviera Zanardelli. Soft Board, Long Board, Short Board, Sup Wave, Body Board e Indo Board sono gli sport che hanno caratterizzato l’evento. Ad assistere alle premiazioni finali i sindaci di Anzio e Nettuno Candido De Angelis e Alessandro Coppola. Durante la giornata di sabato ci sono state anche varie dimostrazioni di acro yoga con l’istruttrice Tiziana Gallo. Moltissimi i piccoli allievi della scuola di Surf, che hanno cavalcato le onde con grande abilità. Un nuovo successo quindi per i surfers di Anzio, sempre impegnati nella loro attività sportiva e di tutela dell’ambiente marino.