Anzio, straordinaria esibizione al Quartiere Europa delle ballerine della scuola “Prima Passi” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, per le festività natalizie il centro commerciale Anteo al Quartiere Europa, si è organizzato e lo scorso venerdì ha dato il via ad una serie di eventi sponsorizzati dai commercianti. Tra le straordinarie esibizioni ci sono state segnalate quelle di un violinista che ha suonato in coppia con un pianista e lo spettacolo del corpo di ballo della scuola di danza “Primi Passi”. Quindici le ballerine che si sono esibite davanti a decine di spettatori. La scuola di Nettuno ha presentato due coreografie in tema natalizio. La prima del gruppo di moderno intermedio con gli Elfi di Babbo Natale (Coreografia di Donatella Denni) La seconda gruppo Modern Lirical avanzato con il Carillon delle statue velate e l’angelo del Natale (Coreografia di Donatella Denn e Derna Leoni) tutto sulle note della musica dal vivo dei maestri Micol e Dash. Un evento che ha riscosso decisamente molto successo.