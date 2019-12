Anzio, Pollastrini M5S: “70mila euro per il Natale ed il suolo per la pista di pattinaggio è stata dato gratuitamente” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il dono di Natale”

La Giunta Comunale nell’individuare le manifestazioni da inserire negli eventi di Natale 2019 ha ritenuto opportuno concedere alla pista di pattinaggio su ghiaccio, sistemata in Piazza Garibaldi, di occupare il suolo pubblico a titolo gratuito ” visti gli alti costi di installazione”..Questa pista altro non è che una attività economica che produce quadagno, e la legge impedisce ai Comuni di concedere il suolo pubblico a titolo gratuito se non per i casi espressamente indicati nel regolamento COSAP. Il quale regolamento prevede la gratuità solo per

” Occupazioni realizzate da ONLUS esclusivamente nell’ambito della propria attività e per spazi inferiori a 30 mq.”Non è possibile quindi concedere il suolo pubblico a titolo gratuito come una sorta di “contributo” del comune a un’attività commerciale e privata sia pure destinata al divertimento di piccoli e grandi nel periodo natalizio. Ho scritto al dirigente di area per conoscere a quanto sarebbe ammontato il costo complessivo del suolo pubblico considerato che si tratta di 40 giorni e un’ampia superficie. Non ho ottenuto risposta quindi informerò la Corte dei Conti visto che ci sono gli estremi di un possibile danno erariale per l’ente. Intanto il costo degli eventi natalizi ha superato i 70 mila euro con un forte squilibrio tra i vari quartieri della città.

Rita Pollastrini Consigliere Comunale M5S