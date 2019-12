Anzio, degrado sociale: l’edificio fatiscente vicino l’istituto nautico è abitato - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, l’edificio rosso fatiscente sulla via Nettunense a poche centinaia di metri dall’Istituto Nautico e dalle abitazioni di Via Valle Palomba, è ancora oggetto di segnalazioni. Dopo l’intervento della polizia locale di alcuni mesi fa, che ha portato all’identificazione di due soggetti senza permesso di soggiorno, l’andirivieni di persone è proseguito. Ignoti hanno danneggiato la recinzione e creato un passaggio tra l’altissima vegetazione. Una tendina, dei materassi ed un lettino si intravedono dall’esterno e la sera le luci sono accese. Tutti elementi che fanno presumere che qualcuno viva li in condizioni drammatiche o frequenti assiduamente il posto. Purtroppo nonostante le numerose segnalazioni, non risultano ancora riscontri utili effettuati dagli organi preposti, che abbiano stabilito chi ci sia e cosa succeda in quel casale.