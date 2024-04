Astrotarocchi 24 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

24 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete vi siete allontanate da un’ostacolo che sembrava insormontabile, ora c’e’ da non preoccuparsi piu’ e di andare avanti, sono possibili importanti notizie in arrivo per questioni lavorative, la giornata e’ buona

Toro oggi giornata da bollino rosso, potrebbe improvvisamente nascere una passione, e quindi sara’ difficile per qualcuno rimanere con i piedi a terra, in generale la giornata scorre liscia, forse entrate di soldi extra

Gemelli qualcosa si lascia alle spalle e si rinnovano delle cose che gia’ conoscete ma che cambiano faccia, ci sono cambi di direzione anche personali e si approfondiscono delle questioni che sono rimaste sospese, la giornata e’ comunque buona

Cancro le giornate sembrano essere un po’ pesanti, e’ bene alleggerire il carico e lasciare da parte dubbi e paure, e procedere verso nuove situazioni che aspettano, potrebbe per chi cerca lavoro arrivare quello che volevate, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Leone si chiariranno prossimi giorni questioni economiche irrisolte, ci saranno buoni profitti su qualche investimento fatto nel tempo, nei giorni in cui si puo’ cercate di rilassarvi e riposare, la giornata e’ tranquilla

Vergine ci saranno un po’ di tensioni in famiglia, qualche parola di troppo si puo’ evitare e in questo modo nemmeno le tensioni arrivano a crearsi, meglio lasciar correre e viversi la giornata sereni

Bilancia farete delle scelte giuste, e inoltre prossimi giorni vi verra’ svelato un segreto o qualcosa di molto personale da qualcuno, e’ una giornata abbastanza impegnativa la vostra, ma alla fine farete tutto come sempre

Scorpione all’improvviso qualcosa vi dara’ fastidio e l’ansia si fa sentire, date retta soltanto a una cosa : all’istinto che sa molto bene quello che dovete fare voi ed e’ bene per voi, il resto non conta nulla, andate dritti per la vostra strada

Sagittario ognuno di noi ha un isola dove rifugiarsi nei momenti non proprio brillanti, e’ ora per voi di tornare con i piedi a terra e correre a realizzare i vostri progetti, non arrivano loro da voi, ma il contrario, quindi anche se non ne avete voglia, armatevi di pazienza e cominciate a costruire e’ ora

Capricorno arrivano notizie di una persona che vi sta a cuore, qualche ostacolo potrebbe esserci per quanto concerne il lavoro, attenzione alle parole, che dette non in maniera chiara possono creare fraintendimenti, la giornata e’ buona

Acquario qualcosa che e’ stato fermo per diverso tempo, inizia finalmente a muoversi, arrivano notizie che fanno chiarezza e vi consentiranno di risolvere in un senso o nell’altro qualcosa, la giornata e’ tranquilla

Pesci la fortuna qualche occasione la concede, e dovrebbe essere nel settore economico, qualche occasione importante e’ in arrivo non perdetela potrebbe essere importante, la giornata e’ buona

Buona giornata a tutti



