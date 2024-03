Astrotarocchi 7 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

07 Marzo 2024 di Cristina Olmi



Ariete la giornata e’ incentrata sul voler comprendere meglio alcune cose, e ci saranno dei cambiamenti e aggiustamenti che ancora verranno fatti, si sancira’ a breve sia il vostro aver visto lungo sulle questioni, sia la fortuna che il successo, la giornata e’ comunque tranquilla

Toro vi siete allontanati da una fase molto delicata che era conclusa e nonostante i bei ricordi e’ comunque ora di procedere e avviare le nuove situazioni, nello specifico in quelle lavorative economiche, avete gia’ pensato, e’ ora di fare, la giornata e’ produttiva

Gemelli a volte non vi sentite compresi, ma troverete la vostra strada distante da chi tanta fiducia non l’ha riposta, avranno modo e tempo di ricredersi, la giornata e’ comunque costruttiva

Cancro La saggezza e il guardare con lungimiranza in avanti vi permettera’ d’iniziare qualcosa e con un gran bell’entusiasmo vi avviate verso una nuova avventura che richiede il suo tempo ma che andra’ bene, la giornata e’ tranquilla

Leone ci sono le finanze in movimento accompagnate dalla fortuna, la chiarezza e’ anche una bella componente per aiutare una situazione in cui serve acume e intelligenza, la giornata e’ ottima

Vergine arrivano notizie che non vi convinceranno molto, ma sarete agili in questo a capire che non e’ proprio come vi vogliono far credere e immediatamente stroncherete ogni iniziativa, e fate bene, non e’ una proposta per voi, la giornata e’ buona

Bilancia ci sono movimenti sia d’idee che fisicamente dei spostamenti per risolvere alcune questioni, che se pur noiose vanno messe a posto, la giornata e’ tranquilla

Scorpione le cose fatte con amore, non possono non andare bene, , sono in arrivo nuovi accordi o rinnovamento di vecchie situazioni che cambiano volto, saranno proficui per tutte e due le parti, la giornata e’ tranquilla

Sagittario qualcosa che speravate andasse in un certo modo, scoprirete che e’ proprio andata cosi come volevate, una questione legale nei prossimi giorni si sistema, la giornata e’ buona

Capricorno a volte le soluzioni sono sotto gli occhi e non sappiamo vederle perche’ presi da 1000 cose, qualcosa che vi crea un problema ha la soluzione a brevissimo, provate a vedere se appunto presi dalle vostre cose non la vedete, facile che all’improvviso vi venga in mente, giornata tranquilla

Acquario soluzioni ottime per voi in arrivo e insieme arriva la fortuna arriva la buona energia vittorie, crescita e chi piu’ ne ha piu’ ne metta, direi che si apre una porta su un’autostrada, la giornata e’ ottima

Pesci il malumore un po’ c’e’, cercate di non scoraggiarvi, e di combattere gli ostacoli, ricordate nulla viene mandato ad affrontarle se non sono in grado di reggerle, migliorera’

