Astrotarocchi

22 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Oggi se siete in attesa di visite o messaggi potrebbero essere in ritardo, ma arrivano e sembrano essere ottime, riuscite a portare a compimento un progetto

TORO nella testa vorreste arrivare a raggiungere alcuni intenti, e sicuramente lo farete ma non nell’immediato, ci vorra’ la proverbiale pazienza e tanto lavoro

GEMELLI la fortuna vi permettera’ nei prossimi giorni di risolvere qualcosa che e’ stato noioso ma che appunto, si risolve ed e’ cosa da superare velocemente, il periodo comunque e’ favorevole

CANCRO qualcuno di voi pensa a un trasferimento di lavoro, e probabile per chi ci pensa, che ci riuscira’ pure, per gli altri magari c’e’ la voglia di fare un viaggio o lo state programmando, se cosi e’ lo farete

LEONE siete o sarete in un momento di scelte, gli ostacoli verranno falciati via e se avete un progetto in mente, state tranquille vi accompagnera’ la fortuna, arrivano notizie da parte di qualcuno molto belle e sopratutto interessanti per voi

VERGINE mentre studiate qualcosa che dovete risolvere arriva il colpo di fortuna che non si fara’ aspettare molto e arrivano notizie che aspettate da tempo. Ottime per voi quindi niente paura

BILANCIA si passa da un momento di grande sopportazione a veder spuntare il sole, che con se porta successi sulle difficolta’, dubbi superati e molta positivita’ quindi avanti tutta

SCORPIONE arrivano notizie per qualche lavoro se siete in cerca che porta anche bei vantaggi economici e per chi cerca l’amore be’ ancora un po’ bisogna pazientare ma arriva

SAGITTARIO per voi il lavoro in questo momento e’ il chiodo su cui martellare e fate bene visto che i progetti che avete in testa arriveranno a realizzarsi per ora dovete seminare la raccolta e’ piu’ avanti

CAPRICORNO per i single un flirt o una nuova interessante conoscenza e’ dietro l’angolo, invece sul lavoro si vedranno approvare progetti e arrivare aumenti o degli extra.

ACQUARIO Per le coppie di vecchia data si parlerá di progetti insieme mentre per i single potrebbe arrivare Cupido e il cuore riprende a volare

PESCI Si chiariscono i rapporti lavorativi che hanno avuto qualche difficoltà e si appianano i contrasti fra colleghi. Anche in campo economico oggi potreste tirare un sospiro di sollievo ma prestate comunque attenzione, non è il caso ancora di pensare a investimenti azzardati o offerte di lavoro non ben verificate.



Buona giornata