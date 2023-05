🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮24 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete pensate molto ad un legame passato, se per ora non c’e’ soluzione, congelatelo da una parte e andate avanti, arrivera’ anche il momento del disgelo e li deciderete che fare, per ora andate avanti

🔮Toro piccoli cambiamenti di direzione portano ad aprire nuove strade che sono propizie per voi, e sopra tutto per la vostra autostima che ritrova il suo smalto

🔮Gemelli siete un po’ agitate, ma tranquille e’ solo un momento di tempesta che passa, proprio il tempo di qualche giorno e sara’ nuovamente sole

🔮Cancro attenzione al lavoro, in questo periodo possono sorgere delle difficolta’ che pero’ supererete velocemente, cercate di non osteggiare nessuno e andra’ velocemente a posto ogni cosa

🔮Leone arrivano comunicazioni che portano fortuna o comunque notizie che vi tornano utili per qualcosa, e finalmente la sistemerete una volta e per sempre

🔮Vergine per risolvere alcune questioni l’unica soluzione e’ prendere le distanze e aprirvi nuove strade altrove dove nel frattempo potrete solidificare nuovi progetti, chi vorra’ sapra’ dove trovarvi

🔮Bilancia piano piano la risalita e’ in atto, siete forti e coraggiosi, ed e’ ora di guardare avanti come sempre avete fatto, le vie di fuga sono sempre aperte, iniziate nuovi percorsi che vi daranno molte soddisfazioni

🔮Scorpione e’ un momento di nervosismo veramente forte che pero’ ha un suo perche’, sta a voi trasformarlo in altro o restare a rimuginarci sopra, la prima opzione e’ preferibile

🔮Sagittario siete in pensiero per qualcosa. State tranquilli che niente dura per sempre, in bene e in male quindi se e’ un momento critico ne verrete fuori, se e’ buono non avete motivo di allarmarvi, non c’e’ nulla che non va

🔮Capricorno i nuovi inizi sono a portata di mano, e offrono nel tempo grandi soddisfazioni, ma dovete trovare il coraggio di cambiare e non intestardirvi sulle stesse cose, cambiare la direzione e’ la parola d’ordine

🔮Acquario arrivano buone notizie forse riguardo soldi e soddisfazioni che sono un po’ in ritardo ma arrivano e potete godere di una giornata tranquilla

🔮Pesci i ritorni sono nell’aria c’e’ ancora qualcosa da mettere a punto ma per chi aspetta possono arrivare a breve belle sorprese



Buona giornata