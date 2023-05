🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮20 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete la fortuna inizia ad accompagnarvi in particolar modo sul lavoro, quindi attenzione ad occasioni che possono capitare da non farsi sfuggire

🔮Toro ci sono momenti in cui bisogna tener duro fate il vostro senza perdere la concentrazione e andate avanti senza esitare, dritte per la vostra strada

🔮Gemelli e’ una giornata tranquilla dove nulla vi puo’ turbare, se i giorni scorsi qualche nuvola e’ passata, si sta diradando e’ un we tranquillo

🔮Cancro state cercando di diradare un po’ la nebbia e ci riuscirete sicuramente avete bisogno di calma e di riflessione, state tranquille che tutto quello che necessita di una spiegazione l’avra’

🔮Leone Probabile dovrete scegliere se accettare o no un’invito, e lo accetterete, fate bene non si perdono le occasioni di allegria e dove si sta in compagnia

🔮Vergine c’e’ in famiglia qualcuno che non si sente tranquillo e’ un po’ agitato, aiutatelo a ritrovare la serenita’ e il suo centro, e’ solo un po’ preoccupato, se potete rassicuratelo

🔮Bilancia e’ un momento anche per voi un po’ teso, avete solo bisogno di pensare e poi agire e risolvere le questioni in sospeso ma per questo we riposate

🔮Scorpione le eventuali difficolta’ incontrate le chiuderete subito e comunque volerete verso altri lidi dove si sta piu’ tranquilli e sereni il we e’ tranquillo

🔮Sagittario all’improvviso si fa chiarezza su qualcosa ma resterete comunque in tranquillita’ e in protezione, possibile un colpo di fortuna che vi rallegra la giornata

🔮Capricorno c’e’ spirito di sopportazione e un rinnovamento da fare che state studiando, troverete la chiave per sbloccare le porte a questa faccenda. Se riflettete senza agitarvi le soluzioni arrivano

🔮Acquario scelte da fare che vi sembrano tutte importanti, c’e’ un po’ di confusione, l’unica cosa e’ fare

🔮Pesci c’e’ un po’ di tensione che si sciogliera’ nei prossimi giorni, nel frattempo rimanete centrati e risolvete una cosa per volta, senza troppo preoccuparvi di tutto e tutto insieme, concedetevi del tempo



🔮Buona giornata 🔮