Astrotarocchi 24 aprile 2023

24 aprile 2023 di Cristina Olmi



⭐️Ariete Qualcuno che e’ lontano da voi, comunichera’ notizie positive, e che risolvono questioni di lunga data, in maniera definitiva e sopratutto che nessuno puo’ piu’ cambiare, un sospiro di sollievo per voi

🌟Toro farete delle scelte giuste, soprattutto ci sono le idee chiare e inoltre vi verra’ svelato un segreto o qualcosa di molto personale da qualcuno, e ci saranno accordi molto importanti per voi e’ una giornata abbastanza impegnativa

⭐️Gemelli confusione ce n’e’, le difficolta’ attuali, verranno sicuramente superate quindi potete un po’ tirare il fiato e riposare non sono giornate facili per voi

🌟Cancro qualcuno in famiglia chiarira’ alcune cose ci saranno dei grossi miglioramenti in seguito a questa chiarezza e finalmente potrete anche voi avere momenti di serenita’, non necessariamente e’ un famigliare potrebbe essere per qualunque questione rimasta in sospeso

⭐️Leone state viaggiando con il pensiero a quando le cose andranno come volete voi, quindi a quando ci sara’ chiarezza e finalmente il mondo girera’ come vorreste da tempo, e prima o poi accadra’

🌟Vergine questi giorni di pausa vi permetteranno di rilassarvi e divertirvi ed e’ proprio quello di cui avete bisogno dopo un periodo durissimo in cui avete veramente lottato e forte, riposate e godetevi un po’ di pace

⭐️Bilancia riuscirete a raggiungere qualcosa che ora vi sembra impossibile e con grande successo, non preoccupatevi, nulla che deve accadere a voi accadra’ ad altri, in bene o male sempre a voi arrivera’

🌟Scorpione c’e’ delusione per qualcosa che vi ha ferito e rimanete vicino solo a chi veramente vi vuole bene in questo momento sono loro, le persone che vi amano il vostro ” caricabatterie ” personale

⭐️Sagittario siete in un momento in cui arriveranno successi e fortuna in tutti i campi dove siete interessati quindi avanti come treni e anche senza fermate

🌟Capricorno all’improvviso qualcosa vi dara’ fastidio e l’ansia si fa sentire, date retta soltanto a una cosa : all’istinto che sa molto bene quello che dovete fare voi ed e’ bene per voi, il resto non conta nulla

⭐️Acquario ci saranno un po’ di ostacoli per quello che riguarda la famiglia ma il colpo di fortuna arriva ad aiutarvi, e si risolve in giornata la questione

🌟Pesci arrivano notizie che possono sembrare un problema, in realta’ e’ una sfida che la vita vi pone davanti, dovrete superarla e la notizia buona e’ che ce la farete



⭐️🌟 Buona giornata ⭐️🌟